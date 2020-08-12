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У Києві через зйомки фільму Netflix перекриватимуть рух

Середа, 12 серпня 2020, 13:36
 

У серпні на низці вулиць Києва обмежуватимуть чи перекриватимуть рух у зв'язку зі зйомками фільму виробництва компанії Netflix.

Джерело: сайт Київської міської державної адміністрації

Деталі: Зокрема, у зв’язку зі зйомками перекриватимуть чи обмежуватимуть рух:

  • 12 серпня з 05:00 до 14:00 на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській, з перекриттям вулиці Гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської),
  • 14 серпня з 05:00 до 21:00 – на вулиці Костянтинівській (у кварталі від вул. Заводської до вул. Оленівської та від вул. Заводської до вул. Юрківської), з перекриттям зазначеної вулиці,
  • 17 серпня з 05:00 до 18:00 – на вулиці Електриків (у кварталі від вул. Заводської до провулку Електриків), з перекриттям зазначеної вулиці,
  • 17 серпня з 14:00 до 21:30 – на вулиці Промисловій, 4 (під Південним мостом), з перекриттям зазначеної вулиці,
  • 18 серпня з 05:00 до 14:00 – на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській, з перекриттям вулиці Гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської),
  • 25 серпня з 05:00 до 21:00 – на вулиці Ярославській (у кварталі від вул. Набережно-Хрещатицької до вул. Почайнинської), з перекриттям зазначеної вулиці.

Зйомки художнього фільму триватимуть із 10 серпня до 26 вересня.

Відповідальність за підготовку та проведення зйомок взяв на себе організатор – товариство з обмеженою відповідальністю "ЕППЛ ТРІ ПРОДАКШНС". Організатор має забезпечити дотримання правил благоустрою, протиепідемічних вимог тощо.

Передісторія:

31 липня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що стрімінгова платформа Netflix вперше зніматиме фільм в Україні.

Це буде комедійний бойовик за участю актора Жан-Клода Ван Дама про політичні інтриги на державному рівні "The Last Mercenary" .

Українська правда

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