Економіка Британії увійшла в першу за останні 11 років рецесію

Економіка Британії з квітня по червень пережила найбільший спад за всю історію, заходи з обмеження поширення коронавірусу офіційно занурили країну в рецесію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Британська економіка скоротилася на 20,4% порівняно з першими трьома місяцями року.

Витрати домашніх господарств різко впали, оскільки магазини були змушені закритися, в той час як виробництво на фабриках і будівництвах також знизилося.

Це підштовхнуло Британію до її першої технічної рецесії (два квартали поспіль економічного спаду) з 2009 року.

Управління національної статистики (ONS) заявило, що економіка почала зростати знову в червні, коли урядові обмеження на пересування почали слабшати.

Найбільше від обмежень постраждав готельний сектор.

Джонатан Атоу, заступник головного статистика з економічної статистики, сказав: "Економіка почала відновлюватися в червні, коли знову відкрилися магазини, заводи почали нарощувати виробництво, а житлове будівництво продовжило відновлення".

"Незважаючи на це, валовий внутрішній продукт в червні все ще залишається на шосту частину нижчим свого рівня в лютому, до того як вірус завдав удару" – додав він.

Нагадаємо, економіка Великої Британії скоротилася на рекордні 20,4% у квітні після місяця жорстокого карантину через коронавірус.

Європейська правда