SkyUp в липні відновив 50% докоронавірусного показника перевезень
За перший місяць роботи після зняття заборон на пасажирські авіаперевезення всередині країни і за кордон SkyUp відновив 50% докоронавірусной операційної діяльності.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
У липні, відповідно до внутрішньої статистики, SkyUp Airlines вчасно виконав 88,5% рейсів.
Компанія планує досягти стійкого показника пунктуальності в 85-95% уже в 2021 році.
За минулий місяць авіакомпанії вдалося наростити 50% від докоронавірусного середнього показника щомісячних перевезень.
SkyUp здійснив 704 внутрішніх і міжнародних рейса. З них чартерних - 438 і регулярних - 266.У липні вантажними і пасажирськими рейсами авіакомпанія перевезла 23 тонни вантажу.
Економічна правда
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