SkyUp в липні відновив 50% докоронавірусного показника перевезень

За перший місяць роботи після зняття заборон на пасажирські авіаперевезення всередині країни і за кордон SkyUp відновив 50% докоронавірусной операційної діяльності.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У липні, відповідно до внутрішньої статистики, SkyUp Airlines вчасно виконав 88,5% рейсів.

Компанія планує досягти стійкого показника пунктуальності в 85-95% уже в 2021 році.

За минулий місяць авіакомпанії вдалося наростити 50% від докоронавірусного середнього показника щомісячних перевезень.

SkyUp здійснив 704 внутрішніх і міжнародних рейса. З них чартерних - 438 і регулярних - 266.У липні вантажними і пасажирськими рейсами авіакомпанія перевезла 23 тонни вантажу.

Економічна правда