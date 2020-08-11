З 2021 року в Україні почнуть діяти нові вимоги до вмісту забруднювачів у харчових продуктах

Міністерство охорони здоров’я затвердило оновлені державні санітарні правила і норми щодо максимально допустимих рівнів окремих забруднювачів у харчових продуктах.

Про це повідомляє Європейська бізнес асоціація.

Документ встановлює нові вимоги до вмісту нітратів, свинцю, ртуті, мікотоксинів, металів, тощо у продуктах харчування. Нові правила адаптовано до вимог ЄС - Регламенту ЄС №1881/2006.

Наказ №1238 набуває чинності через 6 місяців з дня його офіційного опублікування за винятком окремих показників, для яких встановлено додатковий 3-річний перехідний період.

Для розуміння, залежно від дози забруднювачів, що містяться в продукції, вони по різному можуть впливати на здоров’я людини, часом навіть викликати хронічні хвороби, отруєння, тощо.

Так, з 4 лютого 2021 року в Україні будуть діяти норми, які довели свою безпечність, ефективність та діють в Європі вже більше 14 років.

На переконання бізнесу, це першочергово дозволить усунути торговельні бар’єри, оскільки буде гармонізовано значення показників із країнами ЄС, зокрема, врегульовано норми до кількості нітратів в деяких видів листкових салатів (руколи, тощо); кількості мікотоксинів в горіхах, тощо, що дозволить їх імпорт з країн ЄС. Це також сприятиме дотриманню міжнародних зобов’язань України в рамках реалізації Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.