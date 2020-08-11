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Банки реструктуризували аграріям Одещини 80% проблемних кредитів

Вівторок, 11 серпня 2020, 14:20
 

Банки реструктурували аграріям Одеської області 80% із 338 млн грн проблемного кредитного портфелю.

Про це заявив міністр економіки Ігор Петрашко, передає прес-служба Мінекономіки.

"Через об’єктивні погодні причини аграрії Півдня, на жаль, не могли представити банкам позитивну фінансову звітність. Тому це ставало однією з головних причин для відмов у користуванні кредитними програмами.

За активної комунікації з банками та наголошенні на форс-мажорних обставинах, нам вдалося досягти консенсусного розуміння у вирішенні 80% проблемних питань від аграріїв", - заявив Петрашко.

За його словами, сума від позитивних рішень склала 270, 4 млн грн.

За даними Мінекономіки, сільськогосподарські підприємства склали половину позичальників держпрограми Доступні кредити 5-7-9%.

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Економічна правда

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кредити Мінекономіки аграрії

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