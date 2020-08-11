Суд відкрив провадження у справі щодо некомпетентності Нацкомісії з тарифів

Окружний адмінсуд м Києва відкрив провадження через можливу відсутність компетенцій складу Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та компослуг.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Позивач вважає, що повноваження чотирьох із семи членів НКРЕКП не є чинними з 1 лютого 2020 року, а це, на його думку, має наслідком визначення всієї НКРЕКП такою, що не має відповідної компетенції.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.

Економічна правда