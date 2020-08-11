Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
11 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:30 встановились на рівні 27,58 - 27,60 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 13:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,58 - 27,60 гривні;
Євро – 32,53 - 32,55 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,50 – 27,71 гривні. Євро купують по 32,09 гривні, продають по 32,57 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,58 - 27,64 гривні, євро - 32,30 - 32,40 гривні.
Середній курс в обмінниках України: долар - 27,57 - 27,63 гривні, євро - 32,30 - 32,39 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 11 серпня на рівні 27,60 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,46 євро (на 10 серпня - 32,68 гривні).
11 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,60 - 27,62 гривні.
Економічна правда
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