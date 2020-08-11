Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

11 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:30 встановились на рівні 27,58 - 27,60 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,58 - 27,60 гривні;

Євро – 32,53 - 32,55 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,50 – 27,71 гривні. Євро купують по 32,09 гривні, продають по 32,57 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,58 - 27,64 гривні, євро - 32,30 - 32,40 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,57 - 27,63 гривні, євро - 32,30 - 32,39 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 11 серпня на рівні 27,60 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,46 євро (на 10 серпня - 32,68 гривні).

11 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,60 - 27,62 гривні.

Економічна правда