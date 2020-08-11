"Укроборонпром" прозвітував про обсяги виробництва за пів року

Підприємства-учасники держконцерну "Укроборонпром" у рамках виконання держконтрактів і експортних договорів у першому півріччі 2020 року передали замовникам 443 одиниці нового, модернізованого та відремонтованого озброєння і військової техніки.

Про це повідомляє прес-служба держконцерну.

"Зокрема, за два квартали поточного року замовники отримали 32 одиниці нової та 272 одиниці відремонтованої бронетехніки; 6 відновлених одиниць авіаційної техніки; майже сотню одиниць високоточної зброї та боєприпасів; 42 одиниці різних видів радіолокаційної техніки, радіозв’язку та іншої спеціальної техніки.

Окрім того, у першому півріччі 2020 року судноремонтні підприємства концерну відремонтували три малих броньованих артилерійських катери та один десантний", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підприємства концерну виконали 95% виробничого плану першого півріччя та реалізували продукції на суму 12,8 млрд грн. У 2019 році за цей же період було реалізовано продукції на суму 12,9 млрд грн.

"Бронетанкові підприємства концерну за перші 6 місяців роботи у 2020 році виконали 99% плану з виготовлення ОВТ та реалізували продукції на суму 3,3 млрд грн, що втричі більше обсягів минулого року - у 2019 було реалізовано продукції на 933 млн грн.

Обсяг реалізованої продукції авіабудівними підприємствами концерну склав 53 млн грн, що майже дорівнює аналогічному періоду 2019 року", - додали у компанії.

"Окрім національного карантину на виробничі показники оборонних підприємств концерну у першому півріччі також вплинуло затвердження державного оборонного замовлення із затримкою у 3 місяці, і, відповідно, запізна контрактна кампанія - підприємства оборонпрому почали отримувати перші аванси за контрактами тільки наприкінці квітня.

По-друге, введення основними партнерами України у сфері ВТС карантинних заходів призвели до скасування всіх виставкових заходів, офіційних візитів, випробувань, приймально-здавальних робіт, що вплинуло на обсяги реалізованої продукції на експорт", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда