МХП відкриє близько 50 м’ясомаркетів по всій Україні до кінця року. Вже успішно працюють нові торговельні точки у Ковелі, Сумах, Миколаєві та Дубно.

До кінця літа відкриється новий магазин у Черкасах, у вересні – у Кропивницькому та Києві. Відкриття магазинів нового формату відповідає стратегії МХП щодо перетворення із сировинної компанії на кулінарну.

Так, окрім широкого вибору свіжого м’яса, магазини пропонують споживачам м'ясо в маринадах, ковбаси та іншу продукцію, що допоможе зекономити час на приготуванні їжї.

"Ми хочемо, щоб люди менше часу витрачали на приготування їжі і більше – на радість спілкування за смачним обідом чи вечерею. Новий формат магазинів саме про це.

Нам приємно, що такий підхід МХП поділяють і покупці, і наші партнери. МХП отримало шквал заявок і запитів від партнерів на відкриття магазинів нового формату по всій Україні.

Це означає, що і стратегія МХП, і її реалізація є правильними та успішними. Не зупиняємося!", - заявила речниця МХП Ірина Ванникова.

Відкриття магазину у м. Черкаси планується на 28 серпня.