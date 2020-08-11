Курс валют на 11 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

11 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,60 - 27,62 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,61 - 27,63 гривні;

Євро – 32,43 - 32,45 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,49 – 27,71 гривні. Євро купують по 32,12 гривні, продають по 32,59 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,58 - 27,64 гривні, євро - 32,27 - 32,41 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 11 серпня на рівні 27,60 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,46 євро (на 10 серпня - 32,68 гривні).

Економічна правда