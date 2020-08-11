Цифрові перетворення бізнесу стимулює сьогоднішній споживач

Згідно актуальній аналітиці світових тенденцій цифрової трансформації бізнесу, дві третини керівників компаній Global 2000 стрімко зміщують акцент з традиційних офлайн-стратегій на сучасні цифрові - для того, щоб задовольнити зростаючі вимоги клієнтів.

Притому мова йде про тих споживачів включно, які ще до початку кризи проявляли меншу зацікавленість у нових формах і каналах отримання послуг, або не виявляли її взагалі.

Тобто, крім свідомо відомих конкурентних переваг, які отримує підприємство, оптимізуючи ряд внутрішніх бізнес-процесів, абсолютно очевидно, що їх адаптація безпосередньо до сформованого на ринку попиту дозволить суттєво посилити свої шанси на розвиток.

Саме це, втім, і пояснює хвилеподібний, але в цілому стабільний ріст витрат на діджитал-рішення, особливо серед тих компаній, які до кризи до них не зверталися, і особливо у державах із нестабільною економікою, включаючи Україну.



Для багатьох це стане єдиною можливістю реабілітувати свої сервіси та виробництво, а також показати нестандартний для нашого внутрішнього ринку прогресивний результат.

На шляху до мети, що об'єктивно не простий за відсутності розуміння власної бізнес-моделі, потрібно сконцентруватися на трьох базових китах, які винесуть на потрібний берег:

1. Аналітичні інструменти і додатки, призначені для швидкого аналізу та вилучення користі з величезних обсягів даних, доступних сьогодні у найрізноманітніших джерелах.



Різниця між цими "великими" даними та їх "традиційними" формами пов'язана з трьома факторами - з "чистим" обсягом даних, різноманітністю й великою кількістю різних типів структурованих і неструктурованих даних, і швидкістю, з якою створюються нові дані.



Нафтогазові компанії, наприклад, використовують складні геологічні та історичні дані для визначення кращої локації для буріння свердловин, і це один із базових доступних інструментів машинного навчання.

2. Мобільні інструменти і додатки, призначені для швидкого й ефективного моніторингу всіх підключених до сервісів користувачів. Стаціонарним умовам - ні.

Компанії масово переходять на стратегію, орієнтовану на мобільні пристрої, відповідно до якої розробка додатків від початку орієнтована на подальшу персоналізацію послуг для клієнтів.

За таким принципом вже працює добра частка ринку послуг - від парковок до рітейлу та логістики.

3. Платформи загальних/глобальних цифрових можливостей, призначені для комунікації та комплексного управління бізнес-процесами.

Традиційні системи є пропрієтарними, а це означає, що базові дані та ідеї за нинішніх умов не можуть бути ані масштабовані, ані монетизовані.

Цифрові платформи - це, по суті, непатентовані системи, які можуть сприяти як обміну даними, додатками та інформацією між різними частинами організації, так і глобальному просуванню будь-якого товару або послуги на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Автор: Юрій Чубатюк, Президент групи компаній Everest