"Укртранснафта" за 7 місяців збільшила транзит нафти до Європи і Білорусі на 11,1%

Транзит нафти по території України трубопровідним транспортом в країни Європи і Білорусь в січні-липні 2020 року збільшився на 11,1% (на 735,4 тис. тонн) у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 7,368 млн тонн.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані "Укртранснафта".

Обсяг транспортування нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) України в цей період склав 1 млн 481,6 тис. тонн, що на 14,5% (на 187,8 тис. тонн) більше, ніж в січні-липні-2019.

У тому числі транспортування нафти за маршрутом Одеса - Кременчук склало 638,7 тис. тонн (зростання в 1,5 рази).

Таким чином, за сім місяців поточного року частка транзитного обсягу в загальній транспортуванні нафти (8 млн 849,6 тис. тонн) склала 83,3%, частка перекачування на НПЗ країни - 16,7%.

У липні 2020 року транзит нафти через Україну трубопровідним транспортом зріс на 27,1% (на 282,5 тис. тонн) у порівнянні з липнем 2019 року - до 1 млн 323,5 тис. тонн.

Прокачування на НПЗ України в минулому місяці зменшилося на 15,3% (на 30,7 тис. тонн) - до 170,1 тис. тонн. в т.ч. транспортування української нафти склало 116,4 тис. тонн, азербайджанської - 11,3 тис. тонн, американської - 42,3 тис. тонн.

Як повідомлялося, транзит нафти по території України трубопровідним транспортом в країни Європи в 2019 році скоротився на 1,6% (на 208,2 тис. Тонн) у порівнянні з 2018 роком - до 13 млн 126,6 тис. тонн, тоді як обсяг транспортування нафти на НПЗ країни збільшився на 13,4% (на 281,3 тис. тонн) - до 2 млн 382,3 тис. тонн.