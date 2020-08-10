Нацкомісія з цінних паперів почала вести список потенційно фіктивних фінпроєктів

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку почала публікувати список сумнівних інвестиційних проєктів, метою яких може бути заволодіння коштами громадян України.

Про це повідомляє прес-служба Нацкомісії.

За посиланням - список фінансових проєктів, які відповідають певним ознакам фіктивності.

"Комісією ретельно вивчаються відкриті джерела інформації щодо популяризації різноманітних фінансових проектів, які, зокрема, перевіряються спеціалістами на відповідність затвердженим ознакам фіктивності. До списку вносяться ті проєкти, які відповідають хоча б кільком ознакам фіктивності. Перелік таких компаній буде постійно доповнюватися", - йдеться у повідомленні.

Серед ознак сумнівних інвестиційних проєктів у комісії назвали:

великий відсоток гарантованої дохідності;

відсутність відповідних дозволів та ліцензій;

агресивний маркетинг;

відсутність фізичного офісу;

відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій;

відсутня акредитація інвестора;

підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;

відсутність підписаних документів;

настійлива пропозиція залучати друзів;

приховування права власності.

"Сотні мільйонів гривень українських громадян щороку залучають ініціатори ризикованих фінансових проєктів. Повна або часткова втрата цих грошей вкладниками є логічним результатом нерозважливої поведінки інвесторів, існування "сірих зон", яке не регулює національне законодавство, та відсутності повноцінних фінансових інструментів", - заявили у комісії.

Економічна правда