Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
10 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:40 встановились на рівні 27,59 - 27,61 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 13:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,59 - 27,61 гривні;
Євро – 32,43 - 32,45 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,50 – 27,72 гривні. Євро купують по 32,16 гривні, продають по 32,68 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,58 - 27,64 гривні, євро - 32,33 - 32,45 гривні.
Середній курс в обмінниках України: долар - 27,57 - 27,64 гривні, євро - 32,35 - 32,45 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 10 серпня на рівні 27,65 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,68 євро (на 7 серпня - 32,79 гривні).
10 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,60 - 27,62 гривні.
Економічна правда
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