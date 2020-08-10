Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

10 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:40 встановились на рівні 27,59 - 27,61 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,59 - 27,61 гривні;

Євро – 32,43 - 32,45 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,50 – 27,72 гривні. Євро купують по 32,16 гривні, продають по 32,68 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,58 - 27,64 гривні, євро - 32,33 - 32,45 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,57 - 27,64 гривні, євро - 32,35 - 32,45 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 10 серпня на рівні 27,65 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,68 євро (на 7 серпня - 32,79 гривні).

10 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,60 - 27,62 гривні.

Економічна правда