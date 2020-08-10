Бізнес проти нових штрафів за порушення маскового режиму – ЄБА

Європейська Бізнес Асоціація розкритикувала урядові законопроєкти №3890 та №3891, які,зокрема, передбачають стягнення штрафу від 3 400 грн до 5 100 грн з громадських закладів за одного відвідувача, що порушує правила "маскового" режиму.

Про це йдеться у заяві ЄБА.

"Асоціація цілковито підтримує дії органів державної влади, спрямовані на запобігання та протидію поширенню коронавірусу на території України, проте вважає, що норми вищезгаданих документів порушують принцип справедливості, значно обтяжують діяльність бізнесу та, до того ж, містять низку термінологічних неточностей, які можуть бути двояко трактовані контролюючими органами", - заявили в асоціації.

Зокрема, законопроєкт №3890 передбачає штраф для громадських закладів за невжиття заходів щодо перебування відвідувачів без засобів індивідуального захисту, а також пропуск їх у такі місця.

"На це представники компаній зазначають, що заклади організовують контроль за наявністю маски у відвідувача на вході в приміщення, проте забезпечити спостереження протягом усього часу перебування особи у приміщенні доволі складно, оскільки необхідно залучати додатковий ресурс. А втім, за таке порушення пропонується стягувати штраф від 3 400 грн до 5 100 грн за одного відвідувача, що порушує правила", - йдеться у повідомленні.

В асоціації підкреслюють, що у чинному законодавстві вже передбачений штраф для посадових осіб такого закладу.

"Тож встановлення додаткового стягнення за аналогічне порушення є нелогічним та створює фінансовий тягар для бізнесу. До того ж, велика різниця в розмірах штрафу, який пропонується накладати на бізнес, і штрафу для фізичної особи, яка зняла маску (170-255 грн), створює простір для недобросовісної конкуренції. Наприклад, з’являється ризик навмисного направлення до конкурента особи, яка зніме маску в його приміщенні", - заявили в ЄБА.

Зазначається, що також під питанням залишаються повноваження представника закладу у випадку, якщо відвідувач відмовляється вдягнути маску або ж зупинитись.

В асоціації пропонують закріпити за бізнесом тільки обов'язок попередити відвідувача, який намагається увійти до громадського місця чи громадського транспорту без маски, про необхідність її одягнути, а також не запроваджувати нові штрафи для бізнесу.

Економічна правда