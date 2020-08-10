Ізраїльський ювелір створює золоту захисну маску за 1,5 мільйона доларів

Ізраїльська ювелірна компанія Yvel працює над створенням найдорожчої у світі захисної маски від коронавірусу - маска із золотим покриттям та з тисячами діамантів коштуватиме 1,5 млн доларів.

Про це повідомляє Voice of America.

За словами дизайнера і власника компанії Ісаака Леві, маска в 18 карат білого золота буде прикрашена 3600 білими та чорними діамантами, а також буде оснащена найкращими фільтрами N99 за бажанням покупця.

Леві додав, що у покупця було дві вимоги: маска має бути завершена до кінця року і має бути найдорожчою у світі.

За його словами, останню умову "було найлегше виконати".

При цьому, дизайнер відмовився називати покупця, але зазначив, що це китайський бізнесмен, який проживає в США.

Зазначається, що захисна маска з білого золота важитиме 270 грамів - це майже у 100 разів більше звичайної.

Економічна правда