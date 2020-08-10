Microsoft за рік виплатила "білим" хакерам премій на 13,7 мільйонів доларів

За рік (з 1 липня 2019 року по 30 червня 2020 року) корпорація Microsoft виплатила "білим" хакерам за виявлені вразливості у її продуктах премій на загальну суму 13,7 млн доларів.

Про це повідомляє ITC.

Зазначається, що ця суму майже утричі більша суми винагород за аналогічний період минулого року (4,4 млн доларів).

"В цьому році Microsoft запустила шість нових програм виплат грошових винагород за виявлення вразливостей і два нових гранти на дослідження, які, за її твердженням, принесли більше 1000 відповідних звітів від понад 300 дослідників з шести континентів. Всього таких Bounty-програм у Microsoft налічується 15.

Сума максимального винагороди за критичну уразливість у Microsoft досягає 200 тисяч доларів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

За перший місяць дії програми пошуку вразливостей Prozorro Bug Bounty система закупівель Prozorro стала більш стійкою до кібератак, 6 баг хантерів знайшли 53 вразливості, які були усунені.