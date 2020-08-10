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Курс валют на 10 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Понеділок, 10 серпня 2020, 10:52
 

10 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,60 - 27,62 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,59 - 27,62 гривні;

Євро – 32,48 - 32,51 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,50 – 27,74 гривні. Євро купують по 32,20 гривні, продають по 32,72 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,58 - 27,67 гривні, євро - 32,34 - 32,50 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 10 серпня на рівні 27,65 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,68 євро (на 7 серпня - 32,79 гривні).

Економічна правда

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