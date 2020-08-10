Ціни на нафту Brent ростуть

Ціни на нафту еталонних марок ростуть в ході торгів 10 серпня на тлі підписання президентом США Дональдом Трампом указів для продовження ряду заходів підтримки економіки в обхід Конгресу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Вартість жовтневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures о 8:21 за київським часом становить 44,89 долара за барель, що на 0,49 долара (1,1%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів 7 серпня ці контракти подешевшали на 0,69 долара (1,5%), до 44,4 долара за барель.

Ф'ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі до цього часу знизилися в ціні на 0,61 долара (1,48%), до 41,83 долара за барель. Напередодні вартість цих контрактів зменшилася на 0,73 долара (1,7%), до 41,22 долара за барель.

Один з указів Трампа частково повертає додаткові виплати до допомоги з безробіття для десятків мільйонів американців, які втратили роботу через пандемію коронавірусу. Згідно з указом, виплати, які становитимуть 400 доларів на тиждень, будуть на 75% профінансовані федеральним урядом і на 25% владою штатів.

Інші укази, підписані Трампом, передбачають відстрочення платежів з податку на заробітну плату для людей, які отримують менше 100 тис доларів на рік, продовження терміну дії мораторію на виплату студентських кредитів, а також заходи з надання допомоги орендарям житла і домовласникам.

Відносно сприятлива реакція ризикових активів дозволяє припустити, що інвестори сподіваються, що виплати забезпечать економіці і населенню підтримку до того, як Конгрес вживе заходів, кажуть експерти Axicorp.

У центрі уваги нафтового ринку на цьому тижні будуть переговори США і Китаю про торгівлю, на яких, як очікується, буде обговорюватися імпорт КНР енергоносіїв.