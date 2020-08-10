Huawei P40 lite: все в одному смартфоні

Високі темпи життя вимагають від нас справлятися із безліччю завдань одночасно. Спілкування у соцмережах, робочі питання та онлайн-ігри для відпочинку — хочеться знайти час на все.

Щоб не проґавити жодної миті, варто заручитися підтримкою гаджета. Huawei P40 lite забезпечує якісні фото, а також високу продуктивність для постійного включення у життя!

Фотоможливості

Фішка Huawei P40 lite у системі чотирьох камер на основі ШІ, завдяки якій кожне ваше фото матиме професіональний вигляд.

Ця система складається із 48 Мп основної, 8 Мп ультраширококутної, 2 Мп макрокамери і 2 Мп камери із підтримкою ефекту боке. Кожну із них можна використовувати для різних сценаріїв зйомки.

Наприклад, ультраширококутний об’єктив з оглядом в 120° — для зйомки панорам та групових фото, боке-об’єктив — для гарних портретів із розмитим фоном. Проте результат завжди один — якісні та чіткі фотографії.

До того ж смартфон підтримує інтелектуальні технології обробки зображень та режими нічної зйомки — Super Night Mode для деталізованих фото і Super Night Selfie 2.0 для якісних селфі вночі.

Висока продуктивність

Перегляд відео, геймінг із інтенсивною графікою, робочі завдання — для цього потрібен високоефективний смартфон.

Huawei P40 lite працює на передовому чипі Kirin 810 і підтримує інтелектуальні технології для забезпечення високої частоти кадрів, мінімізації енергоспоживання та нагрівання пристрою.

Крім того, акумулятор великої ємності у 4 200 мА*год забезпечить роботу смартфона протягом усього дня.

А у разі потреби технологія надшвидкої зарядки Huawei SuperCharge 40 Вт допоможе зарядити його до 70% усього за півгодини.

Доступ до найпопулярнішого контенту

Huawei P40 lite підійде для будь-яких завдань. Його цілісний 6,4-дюймовий дисплей з маленьким вирізом для камери забезпечить комфортний перегляд контенту.

Улюблені додатки, серед яких українські "АЛЛО", "Нова пошта", "Дія", Monobank, LeoWallet, EasyWay, Megogo, Rozetka та ін. можна завантажувати з фірмового магазину додатків Huawei AppGallery.

Додатки, яких не вистачає, можна знайти через пошуковий віджет Petal Search, який є в AppGallery.

Після цього можна шукати будь-які додатки прямо з пошукового рядка на головному екрані вашого смартфона.

Huawei P40 lite представлений у чотирьох кольорах — "Рожевому" (Sakura Pink), "Зеленому" (Crush Green), "Чорному" (Black) та "Сірому" (Skyline Grey).

Смартфон доступний в Україні за рекомендованою ціною від 6 999 грн.