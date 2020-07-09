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Компанія Samsung планує відмовитись від продажу зарядки у комплекті зі смартфоном

Четвер, 9 липня 2020, 14:59
 

Компанія Samsung Electronics вивчає можливість у 2021 році виключити зарядний пристрій із переліку компонентів смартфона для продажу.

Про це повідомляє ETNews.

Зазначається, що остаточного рішення з цього приводу ще не ухвалили.

Серед аргументів на користь відмови від комлексного зарядного пристрою - накопичення зайвих зарядок, економія ресурсів та турбота про екологію.

Зараз зарядний пристрій надається у комплекті, коли людина купує смартфон. Керівництво компанії вважає, що більше нема потреби комплектувати черговий смартфон новим зарядним пристроєм, який вже є у більшості користувачів.

У Samsung вважають, що виключення зарядки з комплекту постачання деяких смартфонів зменшить вартість цього комплекту. 

Також передбачається, що зменшиться кількість зарядних пристроїв, які залишаються невикористаними, викидаються та засмічують навколишнє середовище.

Крім цього, виключення зарядного пристрою з коробки, у якій продають смартфони, дозволить зменшити розміри цієї коробки.

Це також знизить витрати на інфраструктуру та знизить ціну.

Економічна правда

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