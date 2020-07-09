Nova Poshta Moldova прозвітувала про обсяги доставок за 6 місяців 2020 року

За перші 6 місяців 2020 року компанія Nova Poshta Moldova доставила у 2,5 більше посилок та вантажів, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Драйверами росту стали зростання кількості покупок в інтернет-магазинах та залучення нових бізнес-клієнтів", - йдеться у повідомленні.

"Одним із ключових сегментів для нас є e-commerce. Наша задача - створити ефективну логістичну структуру, яка сприятиме розвитку ринку онлайн-покупок. Тому ми зосередились на надійній та швидкій доставці товарів у будь-який куточок країни.

Як результат – кількість нових бізнес-клієнтів збільшилась у 2,5 рази за 6 місяців 2020 року", - заявив CEO Nova Poshta Moldova Михайло Поповіч.

Зазначається, що третину від усіх посилок займає доставка міжнародних відправлень по Молдові. За 6 місяців 2020 року їх кількість збільшилась у 15 разів, ніж за аналогічний період минулого року.

"Найбільше зросла кількість посилок з України та складає понад 35% від усіх міжнародних відправлень. Одними із факторів такого стрибка стала активізація співпраці з магазином Rozetka та початок карантину. Закриття міжнародних кордонів та заборона приватних перевезень з Молдови до України і з України до Молдови простимулювали попит в онлайн-магазинах.

Найбільше з України до Молдови прямують товари з магазину Rozetka, медичне обладнання, інструменти, техніка та косметика", - зазначили у компанії.

Економічна правда