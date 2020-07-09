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SpaceX відклала запуск десятої партії супутників Starlink

Четвер, 9 липня 2020, 09:40
 

Американська компанія SpaceX відклала запуск ракети-носія Falcon-9, яка мала вивести на орбіту 57 супутників системи Starlink. 

Джерело: SpaceX у Twitter

Деталі: Запуск мав відбутися 8 липня, проте через погодні умови старт відклали. Наразі в компанії вирішують нову дати запуску десятої партії супутників системи Starlink та двох космічних апаратів компанії BlackSky.

Два супутники дистанційного зондування Землі компанії BlackSky, які будуть доставлені на орбіту разом з інтернет-супутниками SpaceX, призначені для мультиспектральної зйомки Землі, їх розрізнююча здатність близько одного метра.

Що було раніше: 1 липня SpaceX доставила на орбіту GPS-супутник третього покоління.

Нагадаємо:

Наразі на орбіті Землі знаходиться 538 космічних апаратів SpaceX. Їх призначення – надання доступу до інтернету користувачам на всій планеті. 

Остання партія з 58 інтернет-супутниками системи Starlink була запущена 13 червня. 

Запуск перших 60 супутників Starlink був здійснений в травні 2019 року.

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Українська правда

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