Венедіктова проігнорувала засідання комітету ВР по закриттю справи Бахматюка

Генпрокурорка Ірина Венедіктова та жоден із представників Офісу генпрокурора не прийшли на засідання Комітету ВР з антикорупційної політики, на якому нардепи розглядали незаконне закриття Венедіктовою справи про розкрадання 1,2 млрд грн банку "ВіЕйБі" його власником Олегом Бахматюком.

Про це повідомляє "Центр протидії корупції".

"На засіданні були представники Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вони пояснили, чому рішення Печерського райсуду, яким той зобов’язав Венедіктову скасувати постанову про відновлення справи (закрити справу), незаконне.

По-перше, тільки Вищий антикорупційний суд має право вирішувати питання кримінальних справ, підслідних НАБУ і САП. Тому Печерський райсуд грубо вийшов за межі своїх повноважень, а Венедіктова могла не виконувати незаконне рішення", - йдеться у повідомленні.

Також підкреслюється, що рішення Печерського райсуду оскаржено до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, про що Венедіктовій було достеменно відомо.

"Так, у рішенні Печерського суду вказано, що воно не підлягає оскарженню, чим і виправдовувалася Венедіктова. Проте у САП навели рішення Верховного суду від 2017 і 2018 років, у яких вказано, що незаконні рішення судів можуть бути оскаржені.

По-третє, адвокати Бахматюка спочатку 7 разів зверталися до Печерського районного суду, аби там зобов’язали закрити справу, але їм відмовляли. І тільки одіозний суддя Підпалий під час восьмого звернення ухвалив незаконне рішення", - додали у ЦПК.

При цьому, з Офісу Генпрокурора надійшов лист до Комітету, у якому там вказали, що виконають рішення Апеляційної палати ВАКС, яким воно б не було.

Нагадаємо:

Офіс Генерального прокурора виконав ухвалу суду про закриття кримінального провадження, пов’язаного із збанкрутілим VAB банком, який належав Олегу Бахматюку. Генпрокурор Венедіктова вважає рішення суду, таким що підриває правоохоронну систему.

НАБУ стурбоване рішенням Офісу генпрокурора про закриття кримінального провадження за фактом заволодіння 1,2 млрд грн стабкредиту, який НБУ видав "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка.

Економічна правда