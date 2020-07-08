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Кабмін на 5% скоротив штат Пенсійного фонду

Середа, 8 липня 2020, 15:23
 

Кабінет міністрів схвалив постанову про скорочення кількості працівників Пенсійного фонду, а також виділив 29,7 млрд грн на покриття дефіциту бюджету Фонду.

Відповідні постанови уряд ухвалив на засіданні 8 липня.

Відповідно до проєкту постанови, штат ПФУ зменшиться на 2 534 осіб - із 47 585 до 45 231. При цьому, скорочення повинно дати економію у 59,7 млн грн.

Крім цього, уряд виділив 29,7 млрд грн з держбюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду. Кошти також підуть на цільові виплати пенсіонерам під час карантину.

Економічна правда

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Кабмін Пенсійний фонд

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