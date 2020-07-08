Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

8 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:10 встановились на рівні 26,97 - 26,99 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,97 - 26,99 гривні;

Євро – 30,40 - 30,42 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,81 – 27,05 гривні. Євро купують по 29,97 гривні, продають по 30,47 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,90 - 27,00 гривні, євро - 30,13 - 30,28 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 26,91 - 26,97 гривні, євро - 30,18 - 30,28 гривні.

Нагадаємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 20 копійок, встановивши його на 8 липня на рівні 26,93.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,40 гривні (на 7 липня - 30,72 гривні).

8 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,91 - 26,94 гривні.

Економічна правда