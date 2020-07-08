Air France з 14 липня відновить регулярні рейси в Україну

Авіакомпанія Air France з 14 липня відновить прямі регулярні рейси в Україну, а в серпні збільшить частоту виконання рейсів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише avianews.com із посиланням на інформацію українського представництва авіаперевізника.

Авіакомпанія буде обслуговувати маршрут Париж-Київ, який з'єднає аеропорти Шарля-де-Голля і Бориспіль.

Спочатку польоти будуть виконуватися два рази на тиждень у вівторках і п'ятницях. З 24 серпня Air France планує наростити частоту до трьох на тиждень: по вівторках, четвергах і суботах.

Авіакомпанія надає можливість пересадки на інші рейси в аеропорту Парижа, однак перед покупкою авіаквитків пасажирам необхідно враховувати можливі обмеження на транзит в інші країни.

Раніше на сайті перевізника була інформація, що Air France як мінімум до кінця літа не планує виконувати регулярні пасажирські рейси до України.

До сьогодні на сайті авіакомпанії продавалися квитки з Києва, але це були або прямі рейси, які виконує МАУ, або рейс з пересадкою в Амстердамі, і перший сегмент з української столиці виконує KLM, яка входить до одного холдингу з Air France.

Нагадаємо, що кордони ЄС загалом залишаються закритими для громадян України, за деякими винятками. Купівля квитка на літак не гарантує права на перетин кордону.

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Європейська правда