У Єврокомісії назвали країну, чия економіка найкраще переживе пандемію - прогноз

Економіка Польщі цьогоріч переживе найменшу в Євросоюзі рецесію, яка спіткала ЄС у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в опублікованому сьогодні прогнозі Єврокомісії.

У 2020 році польська економіка скоротиться на 4,6%. Хоча спад в динаміці буде трохи більше, ніж прогнозували брюссельські аналітики навесні, рецесія в Польщі буде найменшою у всьому ЄС.

У травні Європейська комісія прогнозувала, що в цьому році польська економіка скоротиться на 4,3%. У порівнянні з іншими країнами, економічна ситуація в Польщі відносно оптимістична.

"Польська економіка продемонструвала відносну стійкість в першому кварталі, головним чином через низький рівень впливу на постраждалі сектори і диверсифіковану економічну структуру", - йдеться в прогнозі.

ВВП єврозони, як очікується, впаде на 8,7% в цьому році.

Інфляція в зоні євро зараз прогнозується на рівні 0,3% в 2020 році і 1,1% в 2021 році. Для ЄС інфляція прогнозується на рівні 0,6% в 2020 році і 1,3% в 2021 році.

Європейська правда