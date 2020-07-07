Зростання роздрібних цін на бензин і дизель триває

Cети АЗС ОККО, UPG и "Авантаж7" повысили цены на бензины и дизтопливо на 50 коп./л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95" передает enkorr.

Цены на бензин А-92 и ДТ в сети ОККО повысились до 24,49 грн/л, на А-95 — до 25,49 грн/л, тем самым сравнявшись с уровнем цен на АЗС WOG, где топливо на 50 коп./л подорожало накануне.

Розничная сеть UPG после вчерашнего повышения на 30 коп./л, подняла цены на топливо еще на 50 коп./л.

На станциях "Авантаж7" бензин А-95 и ДТ подорожали до 18,45 грн/л, А-92 — до 17,45 грн/л.

Продолжили повышать цены и розничные операторы, работающие под брендами Mango, Motto, Chipo, "Укр-Петроль" и др (см. табл.).

Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался 29 июня. Последний раз до этого крупные розничные операторы повышали цены на бензин и ДТ более года назад — в апреле 2019 г.

По данным "А-95", в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л.

За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.