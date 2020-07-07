Голова Мінекономіки заперечує необхідність перегляду макропрогнозу

Голова Мінекономіки Ігор Петрашко заперечує необхідність перегляду макроекономічного прогнозу, незважаючи на те, що інфляція та деякі інші очікувані показники не відповідають поточній ситуації.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Макропрогноз закладається під бюджет. Будемо починати працювати над бюджетом на наступний рік - почнемо думати над оновленням макропрогнозу", - зазначив міністр.

За його словами, нинішня турбулентність економічної ситуації в Україні і по всьому світу не дозволяє будувати точні прогнози.

"Залишається невизначеність щодо відкриття ринків, кордонів, а також щодо другої хвилі захворюваності COVID-19. До того ж зміни макропрогнозу зажадають змін до бюджету", - пояснив він.

Петрашко також підкреслив, що з приводу прогнозованого падіння ВВП на 5% в цьому році очікування не погіршилися.

"Приблизно 5% (ВВП - ред.). Хоча у мене є більш оптимістичні очікування при певних рішеннях. Ми набагато краще вийшли з карантину, ніж ми думали. Є істотне оновлення певних напрямків", - підкреслив міністр.

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