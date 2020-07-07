Приватбанк подасть касацію на рішення суду щодо 247 АЗС групи Коломойського

Приватбанк подасть касаційну скаргу на рішення Північного апеляційного госпсуду, яке підтвердило заборону на витребування, мережі, яка належить банку, з 247 автозаправних станцій (АЗС), які пов'язані з екс-власниками банку Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу банку.

Як повідомлялося, 38 компаній (які розпоряджаються цими АЗС) також зверталися з аналогічними заявами про забезпечення позову в 16 справах до госпсудів в Кіровоградській, Львівській, Черкаській та Волинській областях, проте отримували відмову, так як заявлені заходи забезпечення позову тотожні задоволенню позовних вимог.

Нагадуємо:

Прес-служба ПриватБанку відзначала, що з серпня по вересень-2016 120 нафтобаз і 248 АЗС були передані менеджментом банку у фінансовий лізинг пов'язаним з екс-власниками ПриватБанку компаніям з подальшою передачею в оренду підконтрольним їм підприємствам.

Зазначалося, що заборгованість перед банком за вказаними договорами фінансового лізингу становила понад 6 млрд грн.

Уточнювалося, що в зв'язку з несплатою обов'язкових лізингових платежів відповідно до умов договорів банк, починаючи з 2017 року, в односторонньому порядку розриває ці договори і повертає нерухоме майно у своє володіння.

Так, банк через суд намагався розірвати договір з мережею з 247 АЗС.

ПриватБанк підкреслював, що лізингоодержувач і орендарі мережі АЗС відмовляються повертати майно фінустанові і блокують доступ його представників в приміщення, незважаючи на припинення договорів фінлізингу та фактично незаконне використання нерухомості компаніями.