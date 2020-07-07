Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
7 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:05 встановились на рівні 26,90 - 26,92 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 13:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,90 - 26,92 гривні;
Євро – 30,32 - 30,34 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,80 – 27,06 гривні. Євро купують по 29,99 гривні, продають по 30,54 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,88 - 26,94 гривні, євро - 30,12 - 30,25 гривні.
Середній курс в обмііниках: долар - 26,86 - 26,92 гривні, євро - 30,13 - 30,24 гривні.
Нагадаємо:
7 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,92 - 26,96 гривні.
Економічна правда
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