УЗ почала приймати цифровий студентський квиток із додатку "Дія"

"Укрзалізниця" почала приймати як посвідчення особи під час посадки у поїзд цифровий студентський квиток через мобільний додаток "Дія" замість пластикового оригіналу.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що цифровий студентський квиток так само дозволяє подорожувати поїздом зі знижкою 50%.

"Цифровий студентський має такі ж переваги, як і пластиковий оригінал: ідентифікує особу, підтверджує статус студента та надає знижки. Пільговий проїзд надається студентам ВНЗ I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів", - йдеться у повідомленні.

Подорожувати зі знижками з Е-студентським можна у:

загальних і плацкартних вагонах,

вагонах 2-3 класу всіх категорій міжміського сполучення,

усіх вагонах регіональних поїздів,

поїздах приміського сполучення.