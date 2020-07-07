УЗ почала приймати цифровий студентський квиток із додатку "Дія"
"Укрзалізниця" почала приймати як посвідчення особи під час посадки у поїзд цифровий студентський квиток через мобільний додаток "Дія" замість пластикового оригіналу.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Зазначається, що цифровий студентський квиток так само дозволяє подорожувати поїздом зі знижкою 50%.
"Цифровий студентський має такі ж переваги, як і пластиковий оригінал: ідентифікує особу, підтверджує статус студента та надає знижки. Пільговий проїзд надається студентам ВНЗ I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів", - йдеться у повідомленні.
Подорожувати зі знижками з Е-студентським можна у:
- загальних і плацкартних вагонах,
- вагонах 2-3 класу всіх категорій міжміського сполучення,
- усіх вагонах регіональних поїздів,
- поїздах приміського сполучення.
При проїзді у вагонах вищої категорії типу СВ, купе та у вагонах 1-го класу, крім поїздів категорії "Регіональний поїзд", для студентів встановлена повна вартість квитка.
"Загалом Укрзалізниця приймає вже чотири цифрові документи з Дії: ID-картку, закордонний біометричний паспорт, водійське посвідчення та студентський квиток", - додали в УЗ.
Застосунок Дія доступний за посиланням: https://go.diia.app
Економічна правда
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