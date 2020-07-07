Українці уже уклали е-полісів "автоцивілки" на понад 2 мільярда
Кількість електронних договорів ОСЦПВ (обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) у першому півріччі 2020 року становила понад 1,3 млрд грн - це на 224% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє Моторне (транспортне) страхове бюро України, передає FinClub.
Зазначається, що сума премій за такими договорами становить 1,12 млрд грн. (+288%). При цьому у 2 кварталі 2020 року порівняно з першим кварталом кількість е-полісів збільшилась на 42% і становила майже 780 тис. шт.
Підкреслюється, що загальна кількість електронних договорів, укладених з початку роботи системи (лютий 2018 року), досягла позначки 2,7 млн штук, сума премій за ними склала майже 2,2 млрд грн.
Лідерами за кількістю укладених е-полісів за перше півріччя 2020 року стали:
- "Княжа Вієнна Іншуранс Груп" (172,1 тис. договорів, 112,5 млн грн страхових платежів);
- "ПЗУ Україна" (119,6 тис. договорів, 115,7 млн грн страхових платежів);
- "Ю.Ес.Ай" (103,4 тис. договорів, 85,2 млн грн страхових платежів).
При цьому, частка топ-20 страховиків складає 86% від загальної кількості укладених електронних полісів.
"Електронні сервіси, які працюють в ОСЦПВ, відіграли особливу роль під час карантину, коли українці відчули, що від можливості віддалено укласти договір або оформити ДТП, безпосередньо залежить безпека і здоров'я їх та оточуючих.
Галузь ОСЦПВ в найближчі роки повинна навчитися виконувати свою основну функцію – створювати страховий захист для автовласників – новим способом, на основі цифрових технологій. Зокрема, серед важливих кроків до цієї мети розглядаємо можливість поступового запровадження віддаленого врегулювання страхових подій в ОСЦПВ", - заявив гендиректор МТСБУ Володимир Шевченко.
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