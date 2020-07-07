Українці уже уклали е-полісів "автоцивілки" на понад 2 мільярда

Кількість електронних договорів ОСЦПВ (обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) у першому півріччі 2020 року становила понад 1,3 млрд грн - це на 224% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Моторне (транспортне) страхове бюро України, передає FinClub.

Зазначається, що сума премій за такими договорами становить 1,12 млрд грн. (+288%). При цьому у 2 кварталі 2020 року порівняно з першим кварталом кількість е-полісів збільшилась на 42% і становила майже 780 тис. шт.