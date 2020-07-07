Топ-менеджер Фірташа став в.о директора "Електроважмашу"

Тимчасовим виконуючим обов’язки ДП "Завод "Електроважмаш" призначили Олексія Бунеску, який довгий час працював менеджером в Ostchem Holding олігарха Дмитра Фірташа.

Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр з посиланням на Єдиний держреєстр юросіб.

Відповідний наказ про призначення видав Фонд державного майна України від 30.06.2020 р № 1122. Бунеску працює на "Електроважмаші" з 11 червня 2020 року в посаді директора зі стратегії та маркетингу.

Раніше в.о. директора ДП "Завод "Електроважмаш" Віктор Бусько отримав підозру у зловживанні службовим становищем. Після чого, його відсторонили від посади.

Бусько з 2012-го по лютий 2018 року обіймав посаду гендиректора ПрАТ "Запоріжвогнетрив" (входить до групи "Метінвест"), потім продовжував кар'єру в групі "Метінвест" Ріната Ахметова.

Що стосується Бунеску, то за часів Кучми той працював заступником керівника Управління державного протоколу та церемоніалу президента Адміністрації президента.

Нагадуємо:

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом розтрати у великих розмірах майна держпідприємства "Завод Електроважмаш", з якого в обхід санкцій поставляли до Брянського машинобудівного заводу (РФ), 16 червня на харківському заводі тривали обшуки.

Представнику вищого керівництва, а також одному з директорів заводу "Електроважмаш" повідомлено про підозру у службовій недбалості та розтраті майна у великому розмірі. Сума збитків завданих заводу оцінюється в 1,2 мільйона гривень.

На час призначення нового керівника заводу "Електроважмаш", справу якого зараз розглядає суд, залишок доступних коштів на рахунках становив 1 млн грн, за необхідних 60 млн грн, а 80% замовлень не виконувалося в терміни, передбачені договорами.