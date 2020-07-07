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Німеччина, Бельгія і Нідерланди - найбільші експортери шоколаду в ЄС

Вівторок, 7 липня 2020, 12:16
 

Країни-члени Євросоюзу минулого року експортували 2,2 мільйона тонн шоколаду і шоколадних батончиків.

Як повідомляє "Європейська правда", таку статистику опублікував Євростат з нагоди Всесвітнього дня шоколаду.

Основними експортерами шоколаду і шоколадних батончиків були Німеччина (640 000 тонн або 30%), Бельгія (300 000 тонн або 14%), Нідерланди (290 000 тонн або 13%), Польща (230 000 тонн або 10%) і Італія (180 000 тонн або 8%).

Ці п'ять країн-членів експортували три чверті всього шоколаду і шоколадних плиток ЄС. 66% від усього обсягу експорту було відправлено в інші країни-члени ЄС.

Країни-члени імпортували 220 000 тонн шоколаду з країн, що не входять в ЄС, з яких 100 000 тонн були із Сполученого Королівства і 70 000 тонн зі Швейцарії.

Європейська правда

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експорт ЄС

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