Німеччина, Бельгія і Нідерланди - найбільші експортери шоколаду в ЄС

Країни-члени Євросоюзу минулого року експортували 2,2 мільйона тонн шоколаду і шоколадних батончиків.

Як повідомляє "Європейська правда", таку статистику опублікував Євростат з нагоди Всесвітнього дня шоколаду.

Основними експортерами шоколаду і шоколадних батончиків були Німеччина (640 000 тонн або 30%), Бельгія (300 000 тонн або 14%), Нідерланди (290 000 тонн або 13%), Польща (230 000 тонн або 10%) і Італія (180 000 тонн або 8%).

Ці п'ять країн-членів експортували три чверті всього шоколаду і шоколадних плиток ЄС. 66% від усього обсягу експорту було відправлено в інші країни-члени ЄС.

Країни-члени імпортували 220 000 тонн шоколаду з країн, що не входять в ЄС, з яких 100 000 тонн були із Сполученого Королівства і 70 000 тонн зі Швейцарії.

Європейська правда