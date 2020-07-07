МЗС просить зупинити продаж авіаквитків українцям, яких можуть зупинити на кордоні

Міністерство закордонних справ просить запобігти продажу авіаквитків за кордон громадянам України, яких за "посткоронавірусними" правилами можуть не впустити до країни призначення.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці дипломатичного відомства.

Міністерство закордонних справ України звернулося з офіційним листом до Міністерства інфраструктури та Державної авіаційної служби України з рекомендаціями "провести відповідну роз’яснювальну" роботу з авіакомпаніями, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення з України.

"Наша мета – унеможливлення продажу квитків громадянам України до країн, що не дозволяють в’їзд українським туристам, та/або якщо вони не мають підтверджувальних документів, необхідних для безперешкодного в’їзду до країни призначення (дозволів на проживання, документів навчальних закладів, підтвердження компетентних органів країни в’їзду тощо)", - пояснюють у повідомленні.

В МЗС нагадали, що при цьому відповідальність за дотримання правил в’їзду до інших країн несуть безпосередньо самі мандрівники, та пояснили, як підготуватися до подорожі, щоб не повторити долю українців, які вже третю добу ночують в ізоляторі аеропорту Афін.

"Безвізовий режим з Європейським Союзом передбачає не лише права на вільне пересування українців в ЄС, а й зобов’язання, зокрема, щодо поваги і дотримання законів і правил країн ЄС", - наголошує МЗС.

У МЗС України раніше заявили, що застряглі в Афінах українці потрапили в таку ситуації з вини авіакомпаній, тому вони мають повернути українців до Києва за свій рахунок.

Читайте також: Грецькі уроки: як уникнути депортації під час поїздок до ЄС у епоху коронавірусу.

Європейська правда