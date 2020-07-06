Зеленського чекає петиція проти впровадження 5G

Електронна петиція до президента Володимира Зеленського з закликом "заборонити впровадження 5G через вкрай негативне його впливання на здоров`я" набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Джерело: сторінка електронних петицій до президента

Деталі: Юліана Гордей зареєструвала цю петицію 7 квітня 2020 року. Вона набрала 25 459 голосів із необхідних 25 000 – і очікує на розгляд.

Дослівно текст петиції звучить так: "Без клінічно підтвердженої доказової бази по безпечності даного виду зв’язку просимо не вводити його в нашій країні!".

Українська правда