Нардеп розповів, які норми вже змінилися у законопроєкті про гральний бізнес

Окремі правки до законопроєкту про гральний бізнес, які ставили "на підтвердження" вже змінили деякі норми законопроєкту.

Про це повідомив нардеп та перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк

Железняк припускає, що розгляд правок продовжиться як мінімум ще один пленарний день, до 15 липня. За його словами ймовірність того, що закон приймуть влітку становить 95%.

"Та головне, що деякі норми вже змінилися в законопроекті. І я, і мої колеги-депутати ставили "на підтвердження" окремі правки, які погіршували закон порівняно з першим читанням. Якщо ці правки не набирали 226+ голосів, то текст законопроекту автоматично зазнавав змін у фінальній редакції", - пише Железняк.

За його словами у законі відбулись такі зміни:

повернули вимогу щодо відстані гральних залів від шкіл не менше 500 м

повернули обов’язкову компенсацію родині лудомана в 10-кратному розмірі суми програшу - збільшили у 5 раз вартість ліцензії для інтернет-казино

розширили коло осіб, які могли звернутися до суду із заявою про обмеження

повернули систему моніторингу гральних автоматів як окрему складову системи онлайн-моніторингу

повернули редакцію терміну "бездоганна ділова репутація"

"Із головного це все, інше – технічні дрібниці, які не впливають на зміст суттєво.

Але в цілому нічого апокаліптичного із законопроектом не трапилося.. поки", - резюмує нардеп.



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Нагадуємо:

30 червня Рада почала розгляд правок до законопроєкту про гральний бізнес. Раді залишилося розглянути близько 1,5 тисячі поправок із 3,5 тисяч до законопроєкту.

16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

Економічна правда