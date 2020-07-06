Естонія готується дозволити в'їзд сезонних працівників і студентів з-поза меж ЄС.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ERR, про це домовилися члени урядової коаліції у зв’язку з наближенням сезону збору врожаю у сільському господарстві.

Поки що йдеться лише про домовленість між членами коаліції – юридично це рішення ще не оформлене, але має бути підготовлене найближчими днями.

Згідно з домовленістю, роботодавці з Естонії зможуть запрошувати на роботу сезонних працівників з-за меж ЄС. При цьому вони зобов’язані організувати трансфер, проживання працівників та тестування на коронавірус.

Крім того, планують встановити мінімальний розмір заробітної плати сезонних працівників, на рівні середньої заробітної плати у певній сфері.

Якщо сезонні працівники чи студенти прибувають із країни, де за останні 14 днів кількість випадків коронавірусу перевищувала 16 на 100 тисяч населення, після приїзду необхідна 14-денна самоізоляція.

У випадку з іноземними студентами з третіх країн, які не входять до ЄС, Європейської економічної зони та ОЕСР, перебувати в Естонії зможе лише сам студент. Винятки можливі лише для неповнолітніх дітей студентів, які є батьком/матір’ю-одинаками.

Якщо студент з "третьої країни" припиняє навчання, дія його посвідки на проживання завершуватиметься через 30 днів після цієї дати.

Європейська правда