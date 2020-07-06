Всі розділи
Укр / Рус

Естонія готується дозволити в'їзд сезонних працівників і студентів з-поза меж ЄС

Понеділок, 6 липня 2020, 14:16
 

Естонія готується дозволити в'їзд сезонних працівників і студентів з-поза меж ЄС.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ERR, про це домовилися члени урядової коаліції у зв’язку з наближенням сезону збору врожаю у сільському господарстві.

Поки що йдеться лише про домовленість між членами коаліції – юридично це рішення ще не оформлене, але має бути підготовлене найближчими днями.

Згідно з домовленістю, роботодавці з Естонії зможуть запрошувати на роботу сезонних працівників з-за меж ЄС. При цьому вони зобов’язані організувати трансфер, проживання працівників та тестування на коронавірус.

Крім того, планують встановити мінімальний розмір заробітної плати сезонних працівників, на рівні середньої заробітної плати  у певній сфері.

Якщо сезонні працівники чи студенти прибувають із країни, де за останні 14 днів кількість випадків коронавірусу перевищувала 16 на 100 тисяч населення, після приїзду необхідна 14-денна самоізоляція.

У випадку з іноземними студентами з третіх країн, які не входять до ЄС, Європейської економічної зони та ОЕСР, перебувати в Естонії зможе лише сам студент. Винятки можливі лише для неповнолітніх дітей студентів, які є батьком/матір’ю-одинаками.

Якщо студент з "третьої країни" припиняє навчання, дія його посвідки на проживання завершуватиметься через 30 днів після цієї дати.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Естонія ЄС заробітчани

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Держреєстри потекли: хто "зливає" персональні дані українців і що з цим робити 13 травня 2020, 13:12
Естонія надасть турфірмам держгарантії та субсидії у зв'язку з епідемією 15 квітня 2020, 16:29
Коронавірус: уряд Естонії виділяє 8% ВВП на підтримку економіки 19 березня 2020, 18:53
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!