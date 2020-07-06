"Північний потік 2": ЄС розкритикував санкції США щодо європейських компаній

Європейський союз проти кроків CША щодо введення санкцій відносно європейських компаній, які на законних підставах працюють за проєктом будівництва газопроводу "Північний потік 2".

Про це заявив "Інтерфаксу" в Брюсселі офіційний представник Єврокомісії.

"Нам відомо про законопроєкт, представлений Конгресу минулого тижня, який називають як Protecting Europe's Energy Security Clarification Act of 2020 ("Уточнюючий закон про захист енергетичної безпеки Європи 2020 року"), і ми стежимо за процесом. В принципі, ЄС виступає проти введення санкцій щодо компаній ЄС, які ведуть законний бізнес", - повідомив співрозмовник агентства.

Він при цьому уточнив, що дана позиція ЄС не змінювалася.

"Метою Європейської комісії завжди було забезпечення того, щоб "Північний потік 2" функціонував прозорим і недискримінаційним чином з відповідним ступенем нагляду з боку регулюючих органів відповідно до основних принципів міжнародного права і енергетичного права ЄС", - зазначив представник ЄК.

"Комісія нагадує, - додав він, - що з моменту вступу в силу Директиви щодо газу в травні 2019 року в ЄС діють чіткі правила, які застосовуються до всіх трубопроводах, що з'єднує європейський газовий ринок з третьою країною".

Раніше повідомлялося, що Сенат американського Конгресу включив додаткові санкції проти "Північного потоку 2" в проект оборонного бюджету Сполучених Штатів.