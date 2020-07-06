Українці активно купують авто з пробігом: які моделі серед лідерів продаж
За 6 місяців 2020 року на українські номери перейшли 139,4 тисяч вживаних легкових автомобілів, у червні українці зареєстрували 29,2 тисяч вживаних легковиків.
Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".
"У порівнянні з попереднім роком червневі реєстрації старих легкових авто, завезених з-за кордону, зросли на 52%. Всього за шість місяців з початку року на українські номери перейшли 139,4 тис. вживаних легкових автомобілів.
В результаті реєстрації старих машин майже вчетверо перевищили продажі нових", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед легкових авто з пробігом, уперше зареєстрованих в Україні, лідирує Volkswagen (22 727 реєстрацій).
Далі у рейтингу йде Ford (13 639 автомобілів), замикає топ-3 Skoda (10 744 авто з пробігом).
Замикають топ-5 Renault (10 744 авто) та Nissan ( 8 020 машин).
Економічна правда
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