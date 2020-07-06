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Українці активно купують авто з пробігом: які моделі серед лідерів продаж

Понеділок, 6 липня 2020, 13:57
 

За 6 місяців 2020 року на українські номери перейшли 139,4 тисяч вживаних легкових автомобілів, у червні українці зареєстрували 29,2 тисяч вживаних легковиків.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

"У порівнянні з попереднім роком червневі реєстрації старих легкових авто, завезених з-за кордону, зросли на 52%. Всього за шість місяців з початку року на українські номери перейшли 139,4 тис. вживаних легкових автомобілів.

В результаті реєстрації старих машин майже вчетверо перевищили продажі нових", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед легкових авто з пробігом, уперше зареєстрованих в Україні, лідирує Volkswagen (22 727 реєстрацій).

Далі у рейтингу йде Ford (13 639 автомобілів), замикає топ-3 Skoda (10 744 авто з пробігом).

Замикають топ-5 Renault (10 744 авто) та Nissan ( 8 020 машин).

Економічна правда

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