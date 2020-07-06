Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
6 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:05 встановилися на рівні 27,06 - 27,08.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 13:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,06 - 27,08 гривні;
Євро – 30,56 - 30,58 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,90 – 27,19 гривні. Євро купують по 30,06 гривні, продають по 30,60 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,96 - 27,07 гривні, євро - 30,20 - 30,36 гривні.
Середній курс в обмінниках України: долар - 26,98 - 27,06 гривні, євро - 30,20 - 30,34 гривні.
Нагадаємо:
6 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,13.
Економічна правда
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