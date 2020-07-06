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Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

Понеділок, 6 липня 2020, 13:25
 

6 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:05 встановилися на рівні 27,06 - 27,08.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,06 - 27,08 гривні;

Євро – 30,56 - 30,58 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,90 – 27,19 гривні. Євро купують по 30,06 гривні, продають по 30,60 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,96 - 27,07 гривні, євро - 30,20 - 30,36 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 26,98 - 27,06 гривні, євро - 30,20 - 30,34 гривні.

Нагадаємо:

6 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,13.

Економічна правда

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