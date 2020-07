Компанія Rocket Lab спробувала доставила на орбіту групу супутників, вони згоріли в атмосфері

Через технічні проблеми під час польоту ракета-носій компанія Rocket Lab Electron не змогла доставити на орбіту Землі сім малих космічних апаратів.

Джерело: Rocket Lab в Twitter, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Запуск двоступеневої ракети Electron з місією, що отримала назву Pics Or It Did not Happen, був здійснений зі стартового майданчика компанії Rocket Lab на півострові Махія в Новій Зеландії. Під час пьолоту стався збій, внаслідок чого ракета втратила звязок. У компанії пообіцяли надати більше інформаціх згодом.

Electron мала доставити на орбіту супутник CE-SAT-IB компанії Canon Electronics Inc, призначений для тестування технології отримання зображень Землі за допомогою ширококутних камер, п'ять апаратів SuperDove дистанційного зондування землі з новими системами для забезпечення більш високої якості зображення, а також супутник Faraday- 1 6U британської компанії In-Space Missions.