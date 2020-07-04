Шмигаль: у 20-х числах липня можемо отримати наступний транш від ЄС у розмірі 1,2 мільярда євро

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна може у 20-х числах липня отримати наступний транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 1,2 мільярда євро.

Про це він заявив у вечірньому ефірі телеканалу "Україна".

"Ми продовжуємо роботу з Європою. Уже у 20-х числах липня ми підпишемо черговий меморандум про надання макрофінансової допомоги в розмірі €1,2 мільярда від ЄС. Це було проговорено з віцепрезидентом Європейської комісії", - сказав Шмигаль.

За його словами, міжнародні партнери очікують рішення щодо призначення нового голови Нацбанку.

"МВФ відреагував (на відставку голови НБУ Якова Смолія - ЕП.) напружено, але стримано. Ми продовжуємо співпрацю. З ними міністр фінансів вчора мав розмову. Сьогодні я спілкувався з віцепрезидентом Європейської комісії. Ми підтвердили незмінність політики Нацбанку", - зазначив Шмигаль.

Нагадуємо:

2 липня президент Володимир Зеленський зареєстрував проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.

Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.

Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.

Президент Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.

3 липня Рада звільнила Смолія.

Читайте також: Національний банк втрачає голову: чому Смолій подає у відставку і хто його замінить