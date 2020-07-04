Милованов пояснив, чому поки не може стати главою НБУ

- колишній голова правління Райффайзен банку Аваль Володимир Лавренчук,
- чинний керівник Укргазбанку Кирило Шевченко
- міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в уряді Гончарука Тимофій Милованов.
Що передувало: 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав та подав на ім’я президента заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".
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Передісторія:
- 2 липня президент Володимир Зеленськийзареєстрував проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.
- Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревоїз посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.
- Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.
- Президент Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.
- 3 липня Рада звільнила Смолія.