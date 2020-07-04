Традиційний чемпіонат з поїдання хот-догів до Дня незалежності США пройде в новому форматі

Щорічний чемпіонат з поїдання хот-догів на швидкість Nathan's Hot Dog Eating Contest відбудеться цього року в Нью-Йорку як непублічний захід.

Про це повідомляє американський організатор професійних змагань з поїдання їжі Major League Eating.

Організатор змагання, компанія Nathan's Famous проведе міжнародний конкурс з поїдання хот-догів на Коні-Айленді в субботу, 4 липня 2020 року.

Щорічний конкурс та добра американська традиція до Дня незалежності США буде проходити зі збереженням усіх заходів безпеки у зв’язку з поширенням COVID-19. Це одне з перших великих телевізійних змагань у США після спалаху COVID-19.

Розпочавши у 1916 році з легендарного ресторану Nathan’s на Коні Айленді, штат Нью-Йорк, компанія Nathan's Famous перетворилася на одного з найбільших постачальників преміальних сосисок для хот-догів і стала одним з символів міста.

Компанія управляє 225 ресторанами Nathan's і має близько 70 000 точок дистрибуції, як у роздрібі, так і HoReCa. Компанія продає більше 700 мільйонів хот-догів на рік.