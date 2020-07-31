УЗ обрала переможця конкурсу на страхування пасажирів від нещасних випадків

"Укрзалізниця" 30 липня завершила конкурс на обрання страховика, який надаватиме послуги обов’язкового особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на залізничному транспорті - переможцем конкурсу визнали ПрАТ СК "Інтер-Поліс".

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"За результатами оцінки конкурсних пропозицій переможцем конкурсу за лотами №1, №2, №3 визнано ПрАТ СК "Інтер-Поліс". Договори доручення буде укладено найближчим часом.

Публічне розкриття конкурсних пропозицій відбулось 3 липня 2020 року. Для участі в зазначеному конкурсі пропозиції надали вісім страхових компаній: АТ "СК "Рідна", ТДВ "СК "Гардіан", ТДВ СК "НГС", ТДВ "Міжнародна страхова компанія", ПрАТ "СК "Альфа Страхування", ПрАТ СК "Інтер-Поліс", ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", ПрАТ "УПСК", - розповіли в компанії.

Зазначається, що конкурс провели відповідно до рекомендацій Антимонопольного комітету, які направлені на захист економічної конкуренції та забезпечення можливості учасникам конкурувати між собою завдяки власним досягненням на ринку.

Економічна правда