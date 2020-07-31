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Фонд гарантування у 1 півріччі виплатив вкладникам банків-банкрутів понад 5 мільярдів

П'ятниця, 31 липня 2020, 16:53
 

Банки, які перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, за 1 півріччя 2020 року виплатили своїм кредиторам 5,2 млрд грн, з них 3,1 млрд грн - у якості позачергового задоволення вимог забезпечених кредиторів.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

"Банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування, виплатили своїм кредиторам у червні 2020 року 566 млн грн. 

Зокрема, ПАТ "КБ "Надра" - 157,3 млн грн, АТ "Родовід Банк" - 35 млн грн, АТ "Дельта Банк" - 34,7 млн грн, ПАТ "УПБ" - 0,6 млн грн.

"У цілому станом на 1 липня 2020 року за весь час задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 49 954,7 млн грн, з яких 14 680,2 млн грн виплачено забезпеченим кредиторам", - йдеться у повідомленні.

"Станом на 1 липня 2020 року Фондом, відповідно до ч. 5 ст. 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", подано 47 позовних заяв щодо 39 банків. Загальна кількість відповідачів, які є пов’язаними особами цих банків, – 646 осіб. Загальна сума позовних вимог складає 96,1 млрд грн", - додали у Фонді.

Економічна правда

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банки Фонд гарантування вкладів

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