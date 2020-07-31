4 мільйона за вплив на працівників АМКУ: у Києві затримали хабарницю

Правоохоронці затримали особу, яка вимагала у представника двох підприємств 4 мільйони гривень й отримала частину хабаря за вплив на працівників Антимонопольного комітету України.

Джерело: Офіс генпрокурора, "Наші гроші"

Дослівно ОГПУ: "За даними слідства, особа вимагала 4 млн грн неправомірної вигоди у представника двох підприємств за здійснення впливу на службових осіб Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

За "винагороду" обіцяла винесення на користь цих підприємств рішення про мінімізацію розміру штрафних санкцій, накладених на них через порушення вимог чинного законодавства.

Під час одержання 600 тис грн – першої частини неправомірної вигоди – особу затримано. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".

Деталі: Особу затримано за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаної з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Офісу генпрокурора, досудове розслідування – Головне слідче управління Національної поліції, оперативний супровід – київське Управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

За даними "Наших грошей", затримання відбулося в кафе "Сармат" навпроти будівлі АМКУ, а хабар стосувався ПБФ "Овен" Юрія Зіско і Андрія Федоренко та ТОВ "Облгазсервіс" Наталії Люльки, що займаються чищенням димоходів та вентиляційних каналів.

Ці херсонські фірми за останні 3 роки спільно взяли участь у восьми тендерах із догляду за димоходами будинків у Києві на загальну суму понад 26 млн грн. Із цих процедур чотири на суму 20 млн грн завершились перемогою "Овена".

У 2019 році Центр протидії корупції повідомив Антимонопольному комітету про ознаки змови "Овена" й "Облгазсервісу" на тендері КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району Києва" вартістю 7,8 млн грн. Активісти повідомили, що ці фірми користувались одним номером телефону, подали банківські гарантії з послідовними номерами і проводили перевірки знань правил техбезпеки свого персоналу за одним протоколом.

Колишня державна уповноважена АМКУ (2015-2019) Агія Загребельська, яка заснувала "Лігу антитрасту", каже, що в даному випадку йдеться про можливий неправомірний вплив на співробітників тервідділення з метою зменшення розміру штрафу у справі про змову двох компаній на тендерах. Штраф у даному разі міг бути не більшим за 68 тис. грн.

Українська правда